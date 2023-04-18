Господдержка промышленности Кубани в текущем году составит 1,5 млрд рублей

В 2023 году в рамках госпрограммы развития промышленности Кубани и повышения ее конкурентоспособности на поддержку промышленных предприятий будет направлено свыше 1,5 млрд руб., сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. В прошлом году поддержку из краевого бюджета на общую сумму более 755 млн руб. получили 89 предприятий и две управляющие компании промышленных парков.

За счет средств государственной поддержки промышленные предприятия Кубани смогут компенсировать затраты по десяти статьям расходов. В частности, из бюджета региона могут быть возмещены затраты на техническое присоединение к инженерным сетям, на уплату процентов по оборотным банковским кредитам. За счет мер господдержки будут на возмещаться затраты на организацию производств для трудовой занятости осужденных, а также на приобретение в лизинг российского оборудования.

По данным администрации края, в прошлом году объем производства импортозамещающей промышленной продукции вырос на 137 млн руб., на сорока предприятиях было создано свыше 400 новых рабочих мест. По итогам 2022 года объем инвестиций в промышленный комплекс края составил 17,8 млрд рублей, что на 9% больше, чем годом ранее.

Анна Перова, Краснодар