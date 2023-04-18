Экспорт продукции кубанского АПК в 2023 году может сократиться на четверть

Экспорт продукции агропромышленного комплекса Кубани в 2023 году может сократиться на четверть в денежном выражении. Об этом сообщает министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

«В 2022 году экспорт составил около 3,5 млрд долларов США в действующих ценах. Общий экспорт в 2022-м осуществлялся в 112 стран мира. Если говорить о плановых показателях в рамках регионального проекта "Экспорт продукции АПК", то он был обнулен, а показатели на 2023 и 2024 годы скорректированы. Так, в 2023 году Краснодарскому краю предстоит экспортировать продукцию АПК на сумму 2,6 млрд долларов США»,— сообщили «Ъ-Кубань» в минсельхозе, отвечая на соответствующий запрос.

По данным ведомства, в общем объеме агроэкспорта региона более 63% приходится на зерновые культуры. В 2022 году Краснодарский край экспортировал 12 млн т зерновых и зернобобовых культур и продуктов его переработки, из них 5 млн т составляла пшеница.

Экспорт пшеницы через порты Краснодарского края осуществлялся в 34 страны мира, в целом злаков — в 58 стран мира. Основными покупателями российского зерна в 2022 году были Турция, Египет, Судан, Саудовская Аравия и Пакистан.

Также министерство отмечает, что сложности, с которыми столкнулись предприятия-экспортеры в 2022 году — приостановка заказов со стороны импортеров, проблемы с логистикой, нехватка контейнеров и судов в портах отправления, нестабильное ценообразование,— к настоящему времени по большей части разрешены.

Михаил Волкодав

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