Строительство детской школы искусств № 3 возобновили в Ижевске

В столице Удмуртии из городского бюджета выделили 120,7 млн руб. для завершения строительства школы искусств № 3 в микрорайоне «Столичный», сообщил во «ВКонтакте» депутат гордумы Николай Швецов. Выполнением работ займется подрядчик АО «Можгинское строительное объединение» с ценой контракта 115, 7 млн руб.

Срок завершения работ по строительству— март 2024 года. Затем начнется закупка необходимого оборудования, на приобретение которого в бюджете на 2024 год предусмотрены 29,3 млн руб.

«По плану администрации, во второй половине 2024 года действующая школа искусств переедет в новое, просторное здание, а единственный в Удмуртии духовой инструмент "орган" найдет свое новое, современное место»,— рассказал господин Швецов.

Напомним, в 2013 году началось строительство здания под школу искусств, однако из-за недостатка финансирования проект не завершился. В 2020 году здание передали муниципалитету, при этом финансирование на завершение и ввод школы в эксплуатацию не выделялось.