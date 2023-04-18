Грузовые международные автоперевозки в Приволжье сократились на треть

По итогам 2022 года объем международных перевозок грузовым автотранспортом из регионов Приволжского федерального округа составил почти 23 млн т., в годовом выражении показатель сократился на 35%. Об этом руководитель ассоциации международных перевозчиков в ПФО Евгений Окунев сообщил на конференции «Транспорт и логистика 2023» в Нижнем Новгороде 18 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Господин Окунев объяснил ситуацию закрытием западных направлений после начала военной спецоперации на Украине и ответными российскими и белорусскими экономическими мерами. «Ситуацию достаточно иллюстрирует количество рейсов, совершенных в 2022 году: в Германию и Финляндию они провалились в четыре раза, в Латвию – в три раза, в Польшу – почти в восемь раз»,— подчеркнул Евгений Окунев.

С разворотом российской торговли и транспортных потоков на южное направление перевозки из Приволжских регионов увеличились. «В 2022 году объем перевозок из регионов Приволжья в Грузию вырос в полтора раза, в Турцию – вдвое, в Азербайджан – почти в 6,4 раза»,— уточнил господин Окунев.

Владимир Зубарев