Суд прекратил дело о банкротстве сочинского застройщика Анзора Пруидзе

Арбитражный суд Краснодарского края прекратил производство по делу о банкротстве застройщика Анзора Пруидзе, сообщает Единый федеральный растр сведений о банкротстве. Предприниматель был признан несостоятельным в сентябре 2020 года, в настоящее время все претензии кредиторов урегулированы.

Владелец и гендиректор сочинской строительной компании «Юг-строй» Анзор Пруидзе летом прошлого года был приговорен к 6,5 годам лишения свободы за совершение мошенничества в отношении 165-ти покупателей жилья с ущербом в миллиард рублей. Суд признал, что при возведении ЖК «Туапсинский», а также апарт-комплексов «Фазатрон» и «Горизонт» Анзор Пруидзе и пятеро его сообщников похитили средства покупателей, не выполнив обязательства по договорам. В июне 2019 года Центральный суд Сочи признал Анзора Пруидзе виновным в особо крупном мошенничестве со средствами дольщиков ЖК «Москва», «Горка» и ТЦ «Привокзальный». Потерпевшими по делу были признаны более 800 человек, ущерб составил 1,3 млрд руб. Анзор Пруизде был приговорен к пяти годам колонии.

Анна Перова, Краснодар