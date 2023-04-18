УГМК вышла из проектов владельца концерна «Арбат» Басанского по производству ювелирки

«Уральская горно-металлургическая компания» (УГМК, Верхняя Пышма) вышла из проектов владельца концерна «Арбат» Александра Басанского по производству ювелирной продукции, сообщает «Интерфакс». Уральская компания вышла и проектов через полгода после того, как присоединилась к ним.

Согласно сервису Kartoteka.ru, УГМК имела по 24% в компаниях «Золотой самородок» и «Самородки Колымы», 76% было у Александра Басанского. По данным издания, в апреле господин Басанский консолидировал этот бизнес.

Компании «Золотой самородок» и «Самородки Колымы» были зарегистрированы в 2009 и 2004 годах в пгт Палатка Магаданской области. Согласно ОКВЭД, они занимаются производством ювелирных изделий и аналогичных изделий. По итогу 2021 года чистая прибыль компании «Золотой самородок» составила 24,5 млн руб., выручка — 147,5 млн руб. Чистая прибыль «Самородки Колымы» — 48,1 млн руб., выручка — 168,7 млн руб., следует из данным Kartoteka.ru.

Концерн «Арбат» входит в топ-20 российских золотодобытчиков. В прошлом году стало известно, что УГМК намерена приобрести активы одной из крупнейших золотодобывающих компаний в России Petropavlovsk.

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