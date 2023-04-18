В Рыбинске браконьера-рецидивиста приговорили к году лишения свободы

Рыбинский городской суд приговорил к 1 году лишения свободы в колонии-поселении местного жителя Андрея Аляева по статье «Браконьерство» (ч. 3 ст. 256 УК РФ). Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в Ярославском областном суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рыбинское водохранилище

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Рыбинское водохранилище

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

«Судом установлено, что 27 июля 2022 года Аляев А. на моторной лодке с помощью 8-ми рыболовных сетей длиной 70 метров и высотой 3 метра каждая произвел незаконную добычу рыбы в акватории Рыбинского водохранилища, отловив при этом 2109 экземпляров, среди которых судак, синец, язь, окунь, чехонь, плотва и лещ»,— сообщили в Ярославском областном суде.

Как установило следствие, ущерб водным биологическим ресурсам составил 613130 руб., что является особо крупным размером. Подсудимый признал свою вину и просил рассмотреть уголовное дело в особом порядке. В 2020 и 2021 году Аляев также был судим за незаконное рыболовство.

«Совершил преступление в период испытательного срока по приговорам, что свидетельствует о сформировавшейся склонности Аляева А. к совершению преступлений, назначенное ранее условное наказание не достигло целей исправления. Суд отменил условное осуждение и назначил подсудимому окончательное наказание в виде лишения свободы»,— рассказали в суде.

Подсудимый обжаловал приговор, но областной суд оставил его в силе. Помимо лишения свободы, браконьер должен будет возместить ущерб от незаконной рыбалки.

Антон Голицын