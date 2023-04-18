Выплавка чугуна на ММК выросла на 4,4%

В январе-марте выплавка чугуна на Магнитогорском металлургическом комбинате выросла на 4,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года и достигла 2,34 млн т. Производство угольного концентрата увеличилось на 1,8%, до 857 тыс. т. Об этом сообщается в опубликованных группой ММК операционных результатах.

По сравнению с первым кварталом 2022-го на 3,5% снизилось производство стали — до 3,06 млн т. На это повлияла остановка литейно-прокатного модуля на турецком заводе MMK Metalurji в ноябре 2022 года. По этой же причине, а также из-за экспортных ограничений, в группе на 4,3%, до 2,76 млн т, сократились продажи металлопродукции. В том числе реализация премиальной продукции снизилась на 13,1% и составила 1,17 млн т.

По отношению к предыдущему кварталу выплавка чугуна на ММК в январе-марте сократилась на 3,4%, производство угольного концентрата — на 1,4%. Продажи металлопродукции выросли на 2,8%, выпуск стали — на 8,1%.