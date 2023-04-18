ГК Nedvex создала на Кубани собственного отельного оператора

Группа компаний Nedvex создала на черноморском побережье собственного отельного оператора Nedvex Resort. Сейчас в него входят комплексы застройщика «Моне», Atrium Avenue и Verdi, сообщает пресс-служба компании.

«У нас есть опыт открытия отелей на разных этапах готовности, в том числе поэтажного технического запуска не до конца завершенного здания с обеспечением высокого уровня сервиса»,— отметила генеральный директор Nedvex Юлия Хлуднева (Галимова).

За счет бизнес-модели Nedvex Resort, построенной на котловом методе управления номерами с доходностью от всего пула и ежемесячным расчетом с инвесторами, компания избегает лишних трат при отсутствии бронирований. Это связано с тем, что все операционные расходы на содержание персонала, обслуживание ПО, маркетинг и продвижение лежат на отельном операторе. За счет этого компания получает стабильный доход. В среднем за последние девять месяцев доходность номеров разных категорий в бутик-отеле Verdi составила около 1,5 млн руб., средняя загрузка — 92%.

Доля прямых продаж составляет 60%. Компания предоставляет владельцам лотов еженедельные отчеты по загрузке номера и всего объекта в целом. На объектах работает также собственная управляющая компания «Брайтон». Через специально разработанное мобильное приложение она оперативно решает вопросы по техобслуживанию и эксплуатации зданий.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram