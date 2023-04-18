Пожарные тушат пал сухой травы на площади около 10 тыс. кв. м в Хакасии

Подразделения МЧС ликвидируют возгорание в Усть-Абаканском районе Хакасии, где на площади около 10 тыс. кв. м горит сухая трава.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Существует угроза перехода огня на нежилые постройки, указывают в ведомстве. На месте работают 25 человек и шесть единиц техники.

В 14:21 по московскому времени огнеборцы ликвидировали возгорание, сообщили в региональном МЧС. К ликвидации пожара были привлечены 38 человек и 9 единиц техники.

Министерство лесного хозяйства Хакасии объявило об открытии пожароопасного сезона в регионе с 1 апреля, он продлится до 1 ноября.

В 2022 году в республике было зарегистрировано и ликвидировано 120 лесных пожаров. Их общая площадь – 17,6 тыс. га. 93 пожара возникли по вине людей.

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Лолита Белова