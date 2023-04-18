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обновлено 12:50

«Бессмертный полк» и праздник труда пройдут в Перми без массовых шествий

В этом году традиционного шествия «Бессмертного полка» в Перми не будет. Как сообщает телеграм-канал «Свежий номер», мероприятие пройдет либо онлайн, либо в каком-то другом формате, без массового шествия горожан по Комсомольскому проспекту.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Не будет в Перми и первомайской демонстрации. Крайсовпроф рассматривает вариант отпраздновать День труда на одной из центральных площадок Перми, возможно, в парке имени Горького, но без массового шествия.

Отменено традиционное шествие «Бессмертного полка» и в Москве. Об этом «Интерфаксу» рассказали организаторы акции.

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