Директором продюсерского центра «Вся Уфа» назначена Юлия Юмагуена

Директором продюсерского центра «Вся Уфа» (является вещателем одноименного телеканала, принадлежит администрации Уфы) назначена Юлия Юмагуена, сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе «Всей Уфы». Ранее она занимала должность начальника по связям с общественностью, а последние три месяца исполняла обязанности директора.

Бывший руководитель «Всей Уфы» Азамат Янбердин покинул должность в январе текущего года, а в конце марта был назначен помощником главы Башкирии Радия Хабирова.

По словам госпожи Юмагуеной, сейчас телекомпания находится «в процессе перезагрузки» и переформатирования в продюсерский центр за счет запуска новых проектов, развития интернет-вещания и создания медиашколы для взрослых и детей. Процесс завершится к осени.

Карина Мамаева

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