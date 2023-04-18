Жителя Новороссийска осудили на 2,5 года за призывы к терроризму

Новороссийца признали виновным в призыве к террористической деятельности. Его приговорили к 2,5 годам колонии общего режима за призывы к террористической деятельности. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

По данным следствия, 29-летний мужчина зарегистрировался в одном из популярных мессенджеров и был владельцем одного из каналов. Вечером 24 августа 2022 года на городской набережной подсудимый записал видеообращение с призывами к террористической деятельности. Он был задержан сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.

Мужчину признали виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). Также ему на два года запретили администрировать сайты.

Приговор не вступил в законную силу.

Олег Исаев

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