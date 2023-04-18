Новым владельцем казанского «Парк Хауса» стало АО «Рамо-М»

Европейский инвестфонд Atrium European Real Estate продал сеть торговых центров «Парк Хаус» в РФ, включая казанский ТЦ, новому владельцу. Им стало АО «Рамо-М». Об этом сообщает «Бизнес Onlinе».

По словам первого замглавы ООО «Ромекс-Кубань» Константина Томенко, сделка прошла по договору купли-продажи. Сумму сделки он не назвал.

Господин Томенко добавил, что продажа ТЦ была сделана для сохранения работоспособности актива и рабочих мест. Сами объекты продолжат работу в прежнем формате, и все работники сохранят свои места.

Напомним, прежний владелец сети «Парк Хаусов» закончил работу в РФ на фоне спецоперации на Украине, после чего выставил объекты на продажу. Помимо казанского ТЦ ему принадлежали два торговых центра в Москве, а также по одному в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Волгограде и Тольятти.

"Ъ-Казань"