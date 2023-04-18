20-летнего жителя Удмуртии осудили за дискредитирующие Вооруженные силы России объятия с прохожими

В столице Удмуртии суд вынес приговор в отношении 20-летнего местного жителя, которого признали виновным в публичной дискредитации использования Вооруженных сил России (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

В частности, в марте молодой человек в парке имени Кирова в Ижевске вышел на одиночный пикет с использованием плаката с надписью «Обними меня если против войны». На плакате также были изображения флагов России и Украины.

Целью мероприятия, по данным суда, была дискредитация использования Вооруженных сил страны, а своими действиями молодой человек подрывал доверие к проведению специальной военной операции на территории ДНР и ЛНР.

Однако свою вину в судебном заседании молодой человек не признал. Суд назначил ему административный штраф в размере 30 тыс. руб.