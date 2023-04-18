«Ростелеком» разместил ЦФА на платформе Альфа-Банка А-Токен на сумму 750 млн рублей

Альфа-Банк совместно с «Ростелекомом» провели выпуск цифровых финансовых активов для корпоративных и частных инвесторов

Фото: ПАО «Ростелеком»

Эмитентом выступил «Ростелеком», разместив цифровые финансовые активы в виде денежного требования на 750 млн руб., сроком на 90 дней и фиксированным процентным доходом 9% годовых.

Выпуск прошел на платформе Альфа-Банка А-Токен, где банк также выступил в роли консультанта и организатора. Среди инвесторов размещения крупные коммерческие банки, в том числе Альфа-Банк, юридические и физические лица.

В феврале 2023 года Альфа-Банк объявил о запуске собственной платформы А-Токен для работы с цифровыми финансовыми активами. Платформа позволяет размещать свободную ликвидность или участвовать в привлечениях капитала компаний всем категориям инвесторов — частным лицам, финансовым институтам и профессиональным участникам рынка. В этом же месяце банк провел для пилотной группы частных инвесторов пробную эмиссию собственных цифровых финансовых активов на 10 млн руб.

«"Ростелеком" внимательно следит за развитием существующих и появлением новых инструментов привлечения финансирования, чтобы обеспечить сбалансированность, устойчивость и гибкость своего долгового портфеля в долгосрочной перспективе. Размещение на платформе Альфа-Банка цифровых финансовых активов является для нас возможностью опробовать новый инновационный инструмент, который в будущем может стать востребованным и занять заметную долю на российском долговом рынке, обеспечивая привлекательные условия как для заемщиков за счет быстрого и прямого доступа к конечным инвесторам, так и для самих институциональных, а также, что важно, частных инвесторов и кредиторов»,— сказал первый вице-президент — финансовый директор «Ростелекома» Сергей Анохин.

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