На поддержку промпредприятий Кубани выделят 1,5 млрд рублей

В 2023 году на поддержку промышленных предприятий Краснодарского края направят более 1,5 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Сейчас министерство промышленной политики Кубани ведет отбор по первым пяти направлениям субсидирования. По словам министра промышленной политики Кубани Дмитрия Хмелько, всего компенсировать затраты будут по 10 направлениям.

Производители смогут вернуть часть потраченных денег на реализацию инвестпроектов, техприсоединение к инженерным сетям, уплату процентов по «оборотным» кредитам и организацию производств для занятости осужденных. Кроме того, предприятиям будут возмещать до 80% затрат на первый взнос при покупке оборудования в лизинг. В этом году максимальный размер компенсации увеличили с 10 до 20 млн руб.

В прошлом году на поддержку промпредприятий из бюджета Кубани направили более 755 млн руб. Их получили 89 предприятий и две управляющие компании промпарков. За счет этих средств они увеличили объем производства импортозамещающей продукции на 137,3 млн руб., а также приток инвестиций промпредприятий в основной капитал. По итогам года в промкомплекс края вложили 17,8 млрд руб., что на 9% больше, чем годом ранее.

Татьяна Ручкина

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