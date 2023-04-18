Школа на 800 мест с пансионатом и скейт-парком может появиться на Бору

Нижегородская область стала участником пилотного проекта по созданию флагманских школ с передовыми технологиями и методиками обучения. В рамках этой программы в регионе разрабатывается план школы на 800 учеников, сообщил губернатор Глеб Никитин в Telegram-канале.

Рассматривается вариант строительства учреждения на Бору. По словам главы региона, в основу образовательного процесса в новой школе ляжет принцип индивидуализации, когда учитываются личностные особенности обучающихся.

На территории школы планируется построить пансионат и скейт-парк, устроить бассейн и велодорожки. Модель финансирования проекта пока не определена.

Елена Ковалева