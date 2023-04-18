Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Школа на 800 мест с пансионатом и скейт-парком может появиться на Бору

Нижегородская область стала участником пилотного проекта по созданию флагманских школ с передовыми технологиями и методиками обучения. В рамках этой программы в регионе разрабатывается план школы на 800 учеников, сообщил губернатор Глеб Никитин в Telegram-канале.

Рассматривается вариант строительства учреждения на Бору. По словам главы региона, в основу образовательного процесса в новой школе ляжет принцип индивидуализации, когда учитываются личностные особенности обучающихся.

На территории школы планируется построить пансионат и скейт-парк, устроить бассейн и велодорожки. Модель финансирования проекта пока не определена.

Елена Ковалева

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...