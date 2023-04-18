В Башкирии участки без торгов будут предоставлять для реализации проектов по импортозамещению

Правительство Башкирии утвердило порядок принятия решений о предоставлении инвесторам в аренду земельных участков, находящихся в республиканской собственности, и госсобственность на которые не разграничена в аренду без торгов для реализации проектов в сфере импортозамещения.

Определять, соответствует ли проект целям импортозамещения, будут республиканские минпром и минсельхоз, которым поручено до 1 мая разработать порядки выдачи соответствующих заключений.

Решение о предоставлении участков в аренду будет принимать минземимущества республики на основе заявлений предпринимателей с предоставлением бизнес-плана проекта. При этом в договоре аренды должен содержаться запрет на изменение вида разрешенного использования участка.

Муниципалитетам рекомендовано разработать аналогичный порядок принятия решений о предоставлении в аренду без торгов участков, находящихся в муниципальной собственности.

В документе сообщается, что упростить процедуру предоставления земли необходимо в условиях санкций.

Ранее участки в аренду без торгов предоставлялись на основании распоряжения главы Башкирии для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов.

В конце марта глава Башкирии Радий Хабиров заявил о необходимости либерализации инвестиционного законодательства республики. По данным министерства земельных и имущественных отношений региона, вне делового оборота сегодня находится около 60% земли. Господин Хабиров подчеркивал, что нужно создать условия для быстрого ее ввода в оборот.

Влада Шипилова

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