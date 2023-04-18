Инвестиции в основной капитал Ставрополя увеличились на 10 млрд рублей в 2022 году

Инвестиции в основной капитал предприятий Ставрополя в 2022 году составил 74 млрд руб. Это на 10 млрд руб. больше, чем в 2021 году, сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Ставрополя Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Среди крупных направлений производств, работающих на территории Ставрополя перечисляется производство АБС гранул из пластиковых отходов, коммерческая обработка данных, производства мучных кондитерских изделий, выпуск запасных частей к сельскохозяйственной технике, производство полимерной упаковки, производство сухих строительных смесей, выпуск консервов.

Анастасия Назарова