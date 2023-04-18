В Ульяновске решили отказаться от демонстрации 1 мая

В Ульяновске региональные власти решили отказаться от проведения первомайской демонстрации и шествия. Об этом стало известно на аппаратном совещании правительства области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По словам вице-губернатора Александра Коробко, будут организованы локальные мероприятия, в том числе праздники труда в городских парках и скверах. В настоящее время существует вероятность отмены акции «Бессмертный полк». При этом Парад Победы будут проводить на Площади 30-летия Победы вместо Соборной площади.

Андрей Сазонов