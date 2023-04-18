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В Ульяновске решили отказаться от демонстрации 1 мая

В Ульяновске региональные власти решили отказаться от проведения первомайской демонстрации и шествия. Об этом стало известно на аппаратном совещании правительства области.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По словам вице-губернатора Александра Коробко, будут организованы локальные мероприятия, в том числе праздники труда в городских парках и скверах. В настоящее время существует вероятность отмены акции «Бессмертный полк». При этом Парад Победы будут проводить на Площади 30-летия Победы вместо Соборной площади.

Андрей Сазонов

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