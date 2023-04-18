Greenpeace подает в суд на Еврокомиссию за инвестиции в добычу газа и атомную энергетику

Greenpeace подаст во вторник иск к Еврокомиссии в Европейский суд общей юрисдикции, обвинив орган в гринвошинге, сообщает Bloomberg. Организация считает неправомерным включение добычи газа и выработки атомной энергетики в список секторов, укладывающихся в концепцию экологически чистой энергетики и требующих дополнительных инвестиций для достижения климатических целей.

Борьба Greenpeace с Еврокомиссией вокруг маркировки газа и мирного атома как экологически чистых видов энергетики идет еще с осени прошлого года. В сентябре 2022 года восемь региональных подразделений Greenpeace, а также общеевропейское подразделение организации направили в Еврокомиссию запрос о пересмотре ее решения. В этом запросе утверждалось, что включение газа и атомной энергии в вышеупомянутый список нарушает Правила таксономии, Европейское законодательство о климате и обязательства ЕС по Парижскому соглашению по климату 2015 года.

Однако 9 февраля нынешнего года Еврокомиссия ответила отказом на запрос Greenpeace. Тогда же экологическая организация пообещала подать на Еврокомиссию в суд, что и произойдет сегодня. Против действий европейского регулятора также выступают четыре другие экологические группы — Transport & Environment, WWF (признана в РФ иностранным агентом), ClientEarth и BUND.

Кирилл Сарханянц