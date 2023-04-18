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В Анапе школьница пыталась употребить под видом наркотиков пищевую соду

Порошком, который пыталась употребить под видом наркотиков школьница в Анапе, оказалась пищевая сода. Полицейские установили личность несовершеннолетней, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю

По результатам проведенного медосвидетельствования запрещенных веществ в крови школьницы не обнаружили. Сейчас в ОМВД России по Анапе решается вопрос о постановке ее на профилактический учет.

В соцсетях было распространено видео, как ученица школы №7 в Анапе якобы пыталась употребить наркотик. Видео в сеть выложили ее знакомые. Утром 18 апреля по данному факту полиция начала проверку.

Татьяна Ручкина

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