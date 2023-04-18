Электромонтер погиб в деревне Удмуртии из-за удара током

В Удмуртии возбудили уголовное дело по факту смерти электромонтера из-за нарушения требований охраны труда (ч. 2 ст. 143 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

В частности, по данным следствия, трагедия произошла утром 14 апреля. 41-летний мужчина у деревни Пушкари в Якшур-Бодьинском районе проводил аварийно-восстановительные работы, когда его ударило током. В результате электромонтер скончался.

В рамках расследования осмотрено место происшествия, а также допрашиваются свидетели. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.