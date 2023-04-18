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Коммерсантъ FM
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«Выход "Реала" в полуфинал выглядит реалистичнее»

Владимир Осипов — об ответных матчах Лиги чемпионов

Во вторник вечером станут известны два первых полуфиналиста Лиги чемпионов. Ответные матчи 1/4 финала проведут «Челси»—«Реал Мадрид» и «Наполи»—«Милан». В первых встречах испанский клуб обыграл английский 2:0, а в итальянском дерби верх взяли миланцы на своем поле — 1:0. Шансы команд на выход в следующую стадию турнира оценивал спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

После уверенных побед фаворитов в первых матчах 1/4 финала многие решили, что к ответным встречам интриг здесь почти не осталось, разве что в противостоянии «Наполи»—«Милан». А все остальные клубы, которые потерпели поражение, шансы на выход вроде как потеряли. Но футбольный аналитик Константин Клещев считает, что все не так однозначно: «Мне кажется, интрига есть во всех матчах, даже в том, где "Баварии" нужно отыгрывать три мяча. Мы знаем случаи, когда такое происходило, поэтому я бы так категорично не говорил, что победители известны заранее».

«Реал» приблизился к полуфиналу

«Реал» приблизился к полуфиналу

Так что те, кто верит в невероятные футбольные истории, могут посмотреть на серьезный коэффициент выше 8 в «Лиге ставок» на выход в полуфинал «Челси». Да, в Мадриде команда Фрэнка Лэмпарда уступила 0:2. Но кто знает, на что способны звезды лондонского клуба на «Стэмфорд Бридж». По крайней мере, попытку вернуться в игру «Челси» точно предпримет, уверен Константин Клещев:

«На первый взгляд шансы минимальны, даже процентами их измерять не стоит. Но вспоминается тут же прошлый год, когда "Челси" уступил в первом матче 1:3 и повел в ответной встрече 3:0. И если бы не гол Родриго и в дополнительное время гол Карима Бензема, то тогда бы дальше проходил "Челси". Так что почему бы команде, в составе которой тоже есть игроки мирового уровня, не повторить попытку совершить подвиг, как в прошлом году?»

И все же выход «Реала» в полуфинал выглядит, мягко говоря, реалистичнее. Коэффициент на такой исход в «Лиге ставок» невероятно низкий — всего 1,09. Слишком хороша была команда Карло Анчелотти в первой игре и позволила многим сорвать куш. Достаточно популярное пари на прошлой неделе — победа «Реала» над «Челси» с коэффициентом 1,7. Один из клиентов «Лиги ставок» зарядил на такой исход 13 млн руб., чистый выигрыш составил 9 млн. В этой связи стоит подчеркнуть, что коэффициент на победу «Реала» над «Челси» в ответной игре 2,55. Победа же лондонцев, также без привязки к выходу в полуфинал, идет за 2,9.

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Совсем иной разброс коэффициентов в другом матче дня. Здесь, несмотря на поражение команды Лучано Спаллетти в Милане 0:1, многие верят, что в Неаполе будущий чемпион Италии разберется со своим соперником. 75% клиентов «Лиги ставок» заключают пари на выход «Наполи» в полуфинал. Пока коэффициент на такой исход чуть выше 2, но он постоянно снижается.

Этому также способствовала новость о возращении в строй лидера атак неаполитанцев Виктора Осимхена. Ведь с ним и Хвичей Кварацхелией в составе нападения команды может многое, отмечает эксперт, тренер Александр Григорян:

«"Наполи" в атаке сейчас лучший в Европе. И здесь момент истины начинается».

Просто победу «Наполи» в домашнем матче можно взять в «Лиге ставок» за 1,8, а успех «Милана» идет за серьезные 4,9. И стоит сказать, что далеко не все эксперты видят в полуфинале турнира неаполитанцев. Один из скептиков — бывший игрок «Зенита» и сборной страны Владислав Радимов: «Мне кажется, что "Интер"—"Милан" должны сыграть в полуфинале. Все-таки настолько будут команды закрытый футбол показывать в четвертьфиналах, что они сойдутся».

Обе четвертьфинальные игры начнутся в 22:00. «Матч ТВ» покажет в прямом эфире встречу «Челси»—«Реал». А противостояние «Наполи»—«Милан» можно будет увидеть на спутниковом канале «Футбол 1».

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