Воронежская область возглавила рейтинг регионов РФ по числу органических сертификатов у производителей

Роскачество представило рейтинг регионов России по количеству органических сертификатов, выданных производителям. Воронежская область заняла первое место с 22 сертификатами, следует из рейтинга (один производитель может иметь сразу несколько документов на разные виды продукции).

Второе место занимает Краснодарский край (20 сертификатов). На третьей строчке расположилась Московская область (18).

Белгородская область разделила девятое место с Санкт-Петербургом (по семь сертификатов). Тамбовская область с пятью сертификатами стала 11-й (наряду с Татарстаном, ХМАО и Ивановской областью). Липецкая область, как и еще четыре региона, расположилась на 12-й строчке с четырьмя сертификатами. У Орловской области пока только два сертификата (14-е место). Курская область в рейтинг не вошла.

О планах по развитию производства органической продукции в Воронежской области — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин