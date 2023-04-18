На Кубани за сутки выявили 84 случая COVID-19

За последние сутки в Краснодарском крае зарегистрировали 84 новых случая коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: perfectstock.ru Фото: perfectstock.ru

В Краснодаре выявили 30 случаев, в Сочи — 12. По пять заболевших обнаружили в Северском, Тимашевском и Тихорецком районах, четыре — в Курганинском, по три — в Белоглинском, Кавказском, Мостовском районах и Горячем Ключе. Еще по два новых пациента зарегистрировали в Геленджике, Гулькевичском, Красноармейском и Крымском районах и по одному — в Ейском, Приморско-Ахтарском и Туапсинском районах.

На амбулаторном лечении в регионе находятся 820 человек, в стационарах — 199. Всего с начала пандемии на Кубани подтвердили 360 321 случай. Из них с выздоровлением выписали 348 119 человек, скончались — 11 183 пациента.

Татьяна Ручкина

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