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Коммерсантъ FM
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Мужчина с ружьем задержан после попытки пройти в школу в кузбасском селе

В селе Красулино на юге Кузбасса нетрезвый вооруженный мужчина попытался проникнуть в местную школу. Сотрудники преградили ему путь и вызвали полицию.

Оказавшийся поблизости участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Новокузнецкому району майор Николай Желудков задержал подозреваемого и забрал у него малокалиберную пневматическую винтовку, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

Для разбирательства задержанный был доставлен в отдел полиции, следователь ОМВД России по Новокузнецкому району возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство», максимальное наказание до семи лет лишения свободы). По сведениям «Ъ», в школу мужчина пришел за братом, чтобы потом пойти пострелять из «воздушки» по банкам. Ранее он был судим за грабеж, уклонение от алиментов и умышленное причинение легкого вреда здоровью.

Игорь Лавренков, Кемерово

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