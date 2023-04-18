В Кузбассе вооруженный мужчина пытался пройти в сельскую школу

В Кемеровской области задержан 25-летний житель села Красулино, пытавшийся с малокалиберной пневматической винтовкой пройти в местную школу. Сотрудникам школы удалось его остановить и взывать правоохранителей.

Мужчина был задержан участковым уполномоченным полиции ОМВД России по Новокузнецкому району майором Николаем Желудковым, который оказался поблизости. По данным полиции, задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения. Полицейский забрал у него оружие и доставил в отделение. Задержанный пояснил сотрудникам правоохранительных органов, что пришел в школу за братом, из ружья они планировали пострелять по банкам.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о хулиганстве (максимальное наказание до 7 лет лишения свободы). Ранее мужчина был судим за грабеж, уклонение от алиментов и умышленное причинение легкого вреда здоровью.

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Игорь Лавренков, Кемерово