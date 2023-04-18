Житель Новороссийска отправится в колонию за призывы «взрывать русский мир»

В Краснодарском крае 29-летний мужчина признан виновным в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, злоумышленник приговорен к двум с половиной годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, сообщает следственное управление СКР по региону. В августе прошлого года житель Новороссийска записал на центральной набережной города несколько видео, в которых призывал «взрывать русский мир».

Видеозаписи, выложенные в чате одного из мессенджеров, разместил один из городских пабликов Новороссийска с заголовком «Такой гаденыш живет в Новороссийске среди нас». Судя по видео, молодой человек находился в состоянии опьянения, был настроен агрессивно и записывал свои обращения, используя ненормативную лексику. Личность злоумышленника была установлена сотрудниками управления ФСБ России по Краснодарскому краю. Мужчина был задержан, в настоящее время он продолжает оставаться под стражей. В качестве дополнительного наказания суд запретил жителю Новороссийска заниматься администрированием ресурсов в интернете на срок 2 года.

Анна Перова, Краснодар