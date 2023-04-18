Восьмиклассница выпала из окна дома в поселке Ефимовский Ленобласти

В поселке Ефимовский Бокситогорского района Ленинградской области из окна выпала 15-летняя девочка. По данным 78.ru, она повздорила с мамой-воспитателем из-за плохих оценок.

В полицию позвонила сама мать девочки после ее падения из квартиры, расположенном на пятом этаже. Подростка госпитализировали в тяжелом состоянии с ушибом головного мозга, разрывом легкого, переломом ключицы и другими травмами.

В беседе с полицией женщина рассказала, что разговаривала незадолго до трагедии с дочерью по телефону. Они поругались на фоне неуспеваемости в школе 15-летней девочке.

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