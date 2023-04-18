Суд в Татарстане отпустил директора казанского ипподрома из СИЗО

Верховный суд Татарстана отпустил директора казанского ипподрома Марата Гильфанова из СИЗО. Вместо заключения под стражей он будет находится под домашним арестом. Об этом сообщает «Бизнес Onlinе».

Напомним, господина Гильфанова задержали на прошлой неделе. Ему вменяют мошенничеств при получении субсидий на покупку породистых лошадей. Следствие полагает, что преступления подозреваемый совершал, будучи руководителем Казанского племенного конного завода. УЩерб оценили в 8,9 млн руб.

«По закону по экономическим статьям мера в виде заключения под стражу не применяется. Это закон запрещает делать по статье 108 УПК», — сказал адвокат задержанного Юрий Некрасов.

По его словам, причастность его клиента по данному делу не доказана.

"Ъ-Казань"