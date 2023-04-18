Пермская синематека меняет локацию

Пермская синематека переедет в здание кинотеатра «Кристалл». Об этом сообщает «Новый компаньон». По данным издания, планируется «сложная схема передачи помещения, в которой будет участвовать заинтересованный бизнес». В настоящее время синематека занимает здание киноцентра «Премьер» на ул. Пионерской, 17.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 2gis.ru Фото: 2gis.ru

Киноцентр «Премьер» был открыт госкиноцентром «Пермкино» в апреле 2001 года. На базе киноцентра был создан проект «Пермская синематека» — региональная структура для реализации образовательных и просветительских кинопрограмм. Учредителем «Пермской синематеки» является министерство культуры Пермского края. На сегодняшний день киноцентр «Премьер» состоит из шести зрительных залов и обладает фондом из более 9 тыс. фильмов.