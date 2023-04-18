Президент РФ наградил заведующую отделением челябинской больницы

Заведующая отделением городской клинической больницы №8 Челябинска Тамара Костина награждена почетной грамотой президента РФ за заслуги в сфере здравоохранения. Соответствующее распоряжение главы государства Владимира Путина опубликовано на портале правовой информации.

Еще трое медработников Челябинска за те же заслуги удостоены благодарностей президента РФ. Среди них заведующий отделением областной клинической больницы №2 Мушфиг Нусратов и старшая медсестра учреждения Зарина Камалова, а также старшая медсестра горбольницы №8 Светлана Федорова.