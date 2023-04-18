В Башкирии объем жилищного строительства в январе-марте сократился на 2,9%

В январе-марте 2023 года в Башкирии за счет всех источников финансирования введено в эксплуатацию 10,4 тыс. квартир общей площадью 809,6 тыс. кв. м, это на 2,9% меньше, чем в январе-марте 2022 года, сообщает Башстат.

Доля ИЖС составила 64,9% — 4,6 тыс. домов общей площадью 525,3 тыс. кв. м, на 16,3% больше, чем в январе-марте 2022 года. Застройщики — юридические лица республики ввели в эксплуатацию 284,3 тыс. кв. м жилья — на 25,6% меньше, чем в январе-марте 2022 года.

Республика находится на девятом месте среди регионов России и на втором месте — среди регионов Приволжского федерального округа по итогам за январь-март текущего года по объемам жилья, введенного в эксплуатацию.

Майя Иванова

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