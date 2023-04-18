Жителя Крыма осудили на 10 лет за поджог военкомата и попытку подрыва железнодорожного моста

Верховный суд Крыма назначил 10 лет исправительной колонии строгого режима жителю республики за поджог здания военкомата в Симферополе и подготовку подрыва железнодорожного моста в Советском районе. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Мужчина являлся противником проведения спецоперации РФ на Украине. В мае 2022 года он поджег военный комиссариат для подрыва обороноспособности и экономической безопасности России. Его действия сотрудники ФСБ пресекли в июне 2022 года. Свою вину мужчина признал частично.

При обысках у него изъяли гранату РГД-5, телефон с сохраненными фотографиями железнодорожных мостов Крыма и блокнот. В нем он рисовал схему расположения схрона со средствами поражения, там нашли противотанковую мину и взрыватель с запалом.

Татьяна Ручкина

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