Рейсы из Нижнего Новгорода в Сочи станут ежедневными с 1 июня

«Аэрофлот» с 1 июня увеличит частоту перелетов в Сочи из 12 городов России, в том числе из Нижнего Новгорода. Рейсы будут выполняться ежедневно, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Из Нижнего Новгорода самолет будет вылетать в 14:40, прибывать в Сочи – в 18:35. Обратно вылет будет осуществляться в 10:00, время в пути составит почти четыре часа. Цена билета в одну сторону на рейс 1 июня начинается от 16,2 тыс. руб.

В июне-октябре из Нижнего Новгорода в Сочи и обратно также будут летать авиакомпании Nordwind, Smartavia, Nordstar и «Икар».

Елена Ковалева