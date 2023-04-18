Ушел из жизни бывший начальник УВД Перми

В Перми на 76-м году жизни скончался бывший начальник городского УВД, полковник в отставке Наиль Салахов. Об этом сообщается на странице УМВД Перми в соцсети.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УМВД Перми Фото: УМВД Перми

Наиль Салахов служил в органах внутренних дел с 1969 года, начинал карьеру в должности участкового в Орджоникидзевском РОВД Перми, позже стал замначальника этого райотдела. В 1988 году был назначен замначальника УВД Перми, в 1992 году — начальником УВД Перми. Наиль Салахов руководил городским УВД до 1996 года.

Прощание с Наилем Салаховым состоится 19 апреля по адресу: ул. Старцева, 61 (большой зал).