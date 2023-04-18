СК возбудил дело из-за перебоев с водой в пригороде Челябинска

В Челябинской области следственные органы возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, после отключений воды в микрорайонах поселка Западный Сосновского района. Устанавливаются виновные должностные лица, сообщает региональное управление Следственного комитета.

По версии следствия, должностными лицами ресурсоснабжающей организации – ООО «Южуралводоканал» допущены нарушения по обеспечению услуг водоснабжения, повлекшие нарушения прав жителей жилых комплексов Сосновского района.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья). По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина представлен соответствующий доклад в центральный аппарат СК России.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в прошедшие выходные в нескольких микрорайонах в пригороде Челябинске отключили воду из-за резкого падения объема поступления воды на станцию водоочистки. В предыдущие выходные водоснабжение там отключили из-за аварии.