Жалобу Дарьи Сорокиной, сбившей уфимку с ребенком, рассмотрят 16 мая

Верховный суд Башкирии назначил на 16 мая рассмотрение жалобы уфимки Дарьи Сорокиной, которая в июле 2022 года насмерть сбила в районе «Президент-отеля» мать с ребенком, сообщили в пресс-службе Кировского райсуда города.

В марте Дарью Сорокину признали виновной в нарушении ПДД при управлении автомобилем, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Суд приговорил ее к трем годам в колонии-поселении с отсрочкой приговора до исполнения ее ребенку 14 лет, а также запретил заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на два года.

Венера Хисамова

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