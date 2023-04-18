Глава Хакасии сообщил о заинтересованности в создании с КНР совместных предприятий

Глава Республики Хакасия Валентин Коновалов сообщил о заинтересованности в создании в регионе совместных с КНР предприятий. «Один из стратегических приоритетов работы правительства республики — развитие экономики, не наносящей вред природе, уменьшение зависимости от добычи сырья. Мы с Китаем заинтересованы в реализации инвестиционных проектов, создании совместных производств по сборке и ремонту сельхозтехники, переработке шерсти и алюминия, выпуску продуктов питания и экологически чистого топлива»,– сообщил Валентин Коновалов по итогам встречи с генеральным консулом КНР в Иркутске Ли Хаем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным Валентина Коновалова, сейчас доля Китая во внешнеторговом обороте Хакасии доходит до 15%. Наиболее перспективные направления для дальнейшего развития отношений: сельское хозяйство, обрабатывающие производства, туризм, транспортные услуги.

Представитель КНР пробудет в республике два дня. За это время он посетит местные предприятия, а также оценит потенциал экономический, промышленный и туристический потенциал региона.

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Сергей Балин