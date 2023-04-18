Лесокультурный сезон в Татарстане начался на две недели раньше обычного

Из-за аномально-теплой погоды в этом году лесокультурный сезон в Татарстане стартовал на две недели раньше, чем за год до этого. Об этом на брифинге в Кабмине региона заявил глава Минлесхоза республики Равиль Кузюров.

В настоящее время лесники выполнили работы по лесовосстановлению и лесоразведению на площади 590 гектаров, что составляет 42% от плана.

Господин Кузюров добавил, что по проекту сохранения лесов в Татарстане стоит цель до конца следующего года обеспечить баланс выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100%.

"Ъ-Казань"