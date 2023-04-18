На строительство дома престарелых в Благовещенске направят еще до 41 млн рублей

Управление капитального строительства Башкирии 10 мая выберет подрядчика строительства и оснащения блока обслуживания для дома престарелых в Благовещенском психоневрологическом интернате, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 41,8 млн руб., его профинансируют за счет средств бюджета республики.

Работы необходимо выполнить до конца июля. Подрядчик должен построить блок обслуживания для жилого корпуса на 60 мест, установить системы вентиляции, отопления, электроснабжения, благоустроить территорию.

В декабре 2021 года управление капитального строительства Башкирии заключило контракт на строительство корпуса для граждан пожилого возраста с ООО «Сальвия» за 294,4 млн руб. Работы планировалось завершить в октябре 2022 года.

Майя Иванова

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