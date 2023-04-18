В Челябинске заведующую детским садом будут судить за мошенничество

Завершено расследование уголовного дела заведующей детским садом №15 Челябинска, обвиняемой в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Ей вменяют хищение 400 тыс. руб. бюджетных средств. Материалы дела направили на рассмотрение в Советский районный суд Челябинска.

По версии следствия, заведующая детским садом с декабря 2017 по декабрь 2019 годов систематически премировала свою дочь, которая являлась ее подчиненной. Кроме того, руководитель учреждения изымала у других сотрудников начисленные им премии. Также она похитила средства, предназначенные для выплаты инструктору по гигиеническому воспитанию.

Ущерб городскому бюджету составил 400 тыс. руб. В связи с этим прокурор предъявил иск о взыскании с обвиняемой похищенных средств.