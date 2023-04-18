Радиозавод им. А.С. Попова в Омске инвестировал 240 млн рублей в модернизацию производства

Омское НПО «Радиозавод им. А.С. Попова» (контролируется АО «Межгосударственная корпорация развития») вложил 240 млн руб. в переоснащение производства и выпуск новых антенно-мачтовых устройств, сообщает Фонда развития промышленности. Из этой суммы 178 млн руб. были предоставлены ФРП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Кармаев, Коммерсантъ Фото: Евгений Кармаев, Коммерсантъ

По оценкам специалистов предприятия, около 50% российского рынка антенных мачт сегодня занято зарубежной продукцией. Радиозавод рассчитывает увеличить долю отечественной продукции на этом рынке.

Основные потребители таких устройств – операторы сотовой связи и телекоммуникационные компании. В дальнейшем радиозавод планирует поставлять антенно-мачтовые устройства производителям мобильных комплексов связи, а также компаниям, которые осуществляют контроль территорий и управление телекоммуникационными процессами в труднодоступной местности, сообщает ФРП.

АО «НПО «Радиозавод им. А.С. Попова» является одним из крупнейших в стране разработчиков и поставщиков комплексных систем связи и управления.

Оксана Павлова