В Красноярском театре оперы и балета впервые назначен главный режиссер

Главным режиссером Красноярского театра оперы и балета, а также художественным руководителем оперной труппы стала Ирина Лычагина. Информацию о ее назначении «Ъ-Сибирь» подтвердили в самом учреждении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Согласно информации, размещенной на сайте Большого театра, Ирина Лычагина ранее выполняла роль режиссера концертных программ в Музыкальном театре им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко (МАМТ). В 2019 Ирина Лычагина поставила оперу Чайковского «Евгений Онегин» в Академическом театре оперы и балета им. Абая (Алма-Ата, Казахстан).

В октябре 2022 года художественный руководитель Красноярского театра оперы и балета имени Сергей Бобров оставил свой пост. Причина, по его словам, – желание заняться собственными проектами. Сергей Бобров 20 лет проработал в Красноярске, 16 из них – в статусе художественного руководителя театра.

Должность главного режиссера вводится в театре впервые.

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Лолита Белова