Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В больницах Удмуртии отменили карантинные ограничения из-за COVID-19

В Удмуртии сегодня, 18 апреля, в медицинских учреждениях отменили карантинные ограничения, которые ввели с начала пандемии коронавируса. Об этом в Telegram рассказала заместитель председателя правительства республики Эльвира Пинчук.

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

В частности, в учреждения теперь разрешены прогулки для пациентов, а также свидания в больницах. Исключение будет составлять только отделение реанимации.

«В том числе благодаря вашим сигналам мы оперативно рассмотрели этот вопрос, и с учетом низкой заболеваемости, действительно, отменили карантин. Пожалуйста, пишите, если где-то вам отказывают в свиданиях, будем донастраивать»,— отметила госпожа Пинчук.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...