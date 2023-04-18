В больницах Удмуртии отменили карантинные ограничения из-за COVID-19

В Удмуртии сегодня, 18 апреля, в медицинских учреждениях отменили карантинные ограничения, которые ввели с начала пандемии коронавируса. Об этом в Telegram рассказала заместитель председателя правительства республики Эльвира Пинчук.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

В частности, в учреждения теперь разрешены прогулки для пациентов, а также свидания в больницах. Исключение будет составлять только отделение реанимации.

«В том числе благодаря вашим сигналам мы оперативно рассмотрели этот вопрос, и с учетом низкой заболеваемости, действительно, отменили карантин. Пожалуйста, пишите, если где-то вам отказывают в свиданиях, будем донастраивать»,— отметила госпожа Пинчук.