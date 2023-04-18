Пять вагонов с авиационным керосином сошли с рельсов на Сортировочной-Московской в Петербурге

В Санкт-Петербурге ликвидируют последствия аварии на Сортировочной-Московской, где с рельсов сошли пять вагонов с авиационным керосином. Протечки из цистерн не обнаружено, угрозы взрыва нет, пишет утром 18 апреля 78.ru.

В ликвидации аварии задействованы пожарный поезд и несколько водных цистерн. Авария произошла около часа ночи, с рельсов сошли пять вагонов из девяти. Опасности дальнейшего схода нет. В результате инцидента никто не пострадал, сохранность груза не нарушена. Отмечается, что на движение других поездов авария не влияет.

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