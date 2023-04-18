Обезличенные данные о доходах депутатов краевого заксобрания опубликуют до 1 июня

Норма о публикации сведений о доходах депутатов заксобрания в обобщенном виде будет действовать уже в рамках декларационной кампании этого года. Об этом сообщает телеграм-канал краевого парламента.

Информация о доходах будет опубликована на официальном сайте заксобрания до 1 июня, как и в предыдущие годы. В документе, без указания персональных данных, будут отражены данные об исполнении (ненадлежащем исполнении) обязанности депутатов предоставлять данные о доходах и расходах.

На сегодняшний день все депутаты краевого парламента представили свои декларации.