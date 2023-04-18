В Анапе охраннику, избившему коллегу до смерти, грозит до 15 лет тюрьмы

В Анапе будут судить охранника, который забил коллегу до смерти. Ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

В феврале 2023 года 45-летний охранник одного из коммерческих объектов в Анапе несколько раз ударил своего 47-летнего коллегу руками и ногами. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия до прибытия медиков.

На мужчину завели уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Теперь оно с утвержденным обвинительным заключением направлено в Анапский городской суд для рассмотрения.

Татьяна Ручкина

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